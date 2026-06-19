Motos antigas lideram as entregas no país
Pesquisa mapeou idade dos veículos utilizados por trabalhadores de aplicativo
Quatro em cada dez entregas realizadas no país ainda dependem de motocicletas com mais de uma década de uso. O dado foi levantado pela empresa Machine, que atua na área de mobilidade, a partir de 1,8 milhão de corridas feitas por trabalhadores de aplicativos em abril de 2026.
O levantamento da Machine mostrou que 40,13% das viagens foram feitas com motos fabricadas até 2015. Já 38% das entregas analisadas foram realizadas por modelos fabricados entre 2022 e 2026.
A faixa intermediária, entre 2016 e 2021, representa 21,87%.
Na semana passada, o governo federal lançou uma linha de crédito para entregadores financiarem motos, como parte do programa Move Brasil. Os trabalhadores terão dois meses para começar a pagar e prazo de financiamento de até 48 meses.
Segundo o levantamento, 91,11% das entregas foram feitas por veículos que se enquadram nos critérios do Move Brasil.
Outro dado do levantamento é a baixa penetração de veículos elétricos. Eles representaram apenas 0,2% das entregas analisadas, praticamente restritos a bicicletas elétricas.