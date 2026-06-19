Motos antigas lideram as entregas no país

Quatro em cada dez entregas realizadas no país ainda dependem de motocicletas com mais de uma década de uso. O dado foi levantado pela empresa Machine, que atua na área de mobilidade, a partir de 1,8 milhão de corridas feitas por trabalhadores de aplicativos em abril de 2026.

O levantamento da Machine mostrou que 40,13% das viagens foram feitas com motos fabricadas até 2015. Já 38% das entregas analisadas foram realizadas por modelos fabricados entre 2022 e 2026.

A faixa intermediária, entre 2016 e 2021, representa 21,87%.

Na semana passada, o governo federal lançou uma linha de crédito para entregadores financiarem motos, como parte do programa Move Brasil. Os trabalhadores terão dois meses para começar a pagar e prazo de financiamento de até 48 meses.

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Segundo o levantamento, 91,11% das entregas foram feitas por veículos que se enquadram nos critérios do Move Brasil.

Outro dado do levantamento é a baixa penetração de veículos elétricos. Eles representaram apenas 0,2% das entregas analisadas, praticamente restritos a bicicletas elétricas.