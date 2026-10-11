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Brasil

Morre Telma de Souza, ex-prefeita de Santos e fundadora do PT

Histórica liderança do PT paulista cumpriu mandatos no Executivo, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 11h26
Mulher de meia-idade, cabelos castanhos e óculos vermelhos, lendo um papel com expressão séria. Ela veste blusa azul-marinho com detalhe branco e vermelho na manga. Ao fundo, uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, adornada com flores cor-de-rosa e brancas, em frente a um edifício claro
Telma de Souza, ex-prefeita de Santos (redes sociais/Reprodução)
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A ex-prefeita de Santos Telma de Souza faleceu na noite deste sábado (10), aos 82 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ela administrou a principal cidade do litoral paulista entre o fim da década de 80 e o início dos anos 90, sendo um dos quadros responsáveis pela fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

A confirmação do falecimento foi feita nas redes sociais pelo instituto que leva o seu nome. De acordo com a publicação, Telma estava hospitalizada desde a última quarta-feira (7), quando deu entrada no Hospital Monte Serrat. Na unidade, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Além da experiência na chefia do Executivo municipal santista, ela também cumpriu mandatos como vereadora, deputada estadual (por duas vezes) e deputada federal (por quatro oportunidades). Em nota, o PT Nacional lamentou a morte de Telma Sandra Augusto de Souza. O presidente do partido, deputado federal Edinho Silva, destacou que a correligionária dedicou sua vida à “população mais sofrida e à construção de políticas públicas em todas as áreas da inclusão social”.

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Telma também foi professora, pedagoga e advogada. Deixa dois filhos e três netos. Seu velório será aberto à população e ocorrerá neste domingo a partir das 13h, no Palácio José Bonifácio, sede da prefeitura de Santos. Uma cerimônia de despedida está prevista para as 19h, no Memorial Necrópole Ecumênica.

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