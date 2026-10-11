Morre Telma de Souza, ex-prefeita de Santos e fundadora do PT

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A ex-prefeita de Santos, Telma de Souza, uma das fundadoras do PT e figura política proeminente no litoral paulista, faleceu aos 82 anos devido à falência múltipla de órgãos. Com passagens pela prefeitura, legislativos estadual e federal, Telma foi professora e advogada. Saiba mais sobre sua trajetória e os detalhes do velório.

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A ex-prefeita de Santos Telma de Souza faleceu na noite deste sábado (10), aos 82 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ela administrou a principal cidade do litoral paulista entre o fim da década de 80 e o início dos anos 90, sendo um dos quadros responsáveis pela fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

A confirmação do falecimento foi feita nas redes sociais pelo instituto que leva o seu nome. De acordo com a publicação, Telma estava hospitalizada desde a última quarta-feira (7), quando deu entrada no Hospital Monte Serrat. Na unidade, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Além da experiência na chefia do Executivo municipal santista, ela também cumpriu mandatos como vereadora, deputada estadual (por duas vezes) e deputada federal (por quatro oportunidades). Em nota, o PT Nacional lamentou a morte de Telma Sandra Augusto de Souza. O presidente do partido, deputado federal Edinho Silva, destacou que a correligionária dedicou sua vida à “população mais sofrida e à construção de políticas públicas em todas as áreas da inclusão social”.

Telma também foi professora, pedagoga e advogada. Deixa dois filhos e três netos. Seu velório será aberto à população e ocorrerá neste domingo a partir das 13h, no Palácio José Bonifácio, sede da prefeitura de Santos. Uma cerimônia de despedida está prevista para as 19h, no Memorial Necrópole Ecumênica.