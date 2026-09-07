Morre Roney Facchini, ator de ‘Rá-Tim-Bum’ e ‘Malhação’, aos 73 anos

Morreu, neste domingo, 6, Roney Facchini, aos 73 anos. O ator, conhecido por trabalhos em produções como Malhação e Rá-Tim-Bum, sofreu um mal súbito dentro do carro após sair da garagem do prédio onde morava, em São Paulo. As informações foram divulgadas pelo companheiro do artista, João Paulo.

Nascido em São Paulo, em 1953, Facchini integrou o elenco de séries e novelas como Malhação, Caras & Bocas, Cheias de Charme, A Diarista, Pé na Cova e Hebe. No cinema, participou de filmes como Cilada.com, Vai Que Dá Certo e Meu Amigo Hindu. O destaque, porém, veio com sua interpretação de Luís, o patriarca da família Silva na série infantil Rá-Tim-Bum, exibida entre 1990 e 1994.

A morte também foi anunciada pelo Prêmio Bibi Ferreira e repercutiu entre colegas. Nilton Bicudo, amigo e parceiro de trabalhos no teatro, descreveu Facchini como um artista “carinhoso” e fez uma homenagem ao amigo: “Te amo Roney Facchini, e sempre te disse isso, com a boca cheia, inclusive nessa última terça-feira nos nossos áudios. Se existir um além quero te encontrar”. Outros artistas também se manifestaram, como Enrique Diaz, Lucio Mauro Filho e Claudio Lins.

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