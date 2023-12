Morre no Rio o empresário Jacob Barata

Morreu nesta quarta-feira, 27, o empresário Jacob Barata. Conhecido como Rei dos Ônibus, foi um dos fundadores e sócio de uma das maiores empresas do setor, o Grupo Guanabara. Aos 91 anos, Jacob Barata estava internado há duas semanas em um hospital da Zona Sul da capital fluminense, e teve falência múltipla dos órgãos.

O empresário era viúvo e deixa três filhos e nove netos. Um deles, Jacob Barata Filho, chegou a ser condenado a 28 anos de prisão depois da Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava-Jato. Está, no entanto, em liberdade. A investigação foi em torno do pagamento de propina a agentes públicos no Rio de Janeiro.