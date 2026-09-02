Morre Gracindo Jr., ator e diretor, aos 83 anos

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu aos 83 anos, na noite desta terça-feira, 1º, em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo, mas a causa da morte não foi divulgada.

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo, o artista construiu uma carreira de mais de cinco décadas no rádio, teatro, televisão e cinema. Filho do ator Paulo Gracindo (1911-1995), ele esteve entre os profissionais que participaram da inauguração da TV Globo, em 1965. Na emissora, integrou produções como Rosinha do Sobrado, Padre Tião, A Rainha Louca, Os Ossos do Barão e Supermanoela.

A trajetória artística começou aos 15 anos, quando Gracindo Jr. fez um teste para a Rádio Nacional, onde trabalhou como ator e redator. No teatro, estreou em A Escada, de Oswald de Andrade. Também atuou como diretor, comandando trabalhos na televisão, entre eles Marron-Glacé, além de programas como Os Trapalhões e Você Decide.

Na televisão, também dividiu a cena com o pai em O Bem-Amado, de Dias Gomes. Em O Casarão, de 1976, os dois interpretaram versões jovem e idosa do mesmo personagem, João Maciel.

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