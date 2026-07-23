A derrota de Arthur do Val em tentativa de voltar à política

Ler Resumo





Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido de Arthur do Val para reverter a cassação do seu mandato. O ex-deputado buscava anular sua inelegibilidade para as eleições deste ano, mas o ministro considerou o recurso inadequado, mantendo a punição por quebra de decoro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um pedido do ex-deputado estadual Arthur do Val para rever a cassação do seu mandato, decidida pela Alesp em 2022.

Arthur, conhecido como “Mamãe Falei”, alegou que a medida desrespeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Moraes, contudo, considerou que o instrumento utilizado no STF, uma reclamação, não foi adequado. Isso porque este tipo de ação serve para apontar o descumprimento de decisões da Corte, e Arthur não teria demonstrado qual entendido foi desrespeitado.

“A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação”, afirmou o ministro, que está responsável pelos casos urgentes durante o recesso.

Continua após a publicidade

Caso conseguisse anular a cassação, Arthur do Val poderia se candidatar nas eleições deste ano. Por isso, ele pediu uma decisão provisória que permitisse o registro de sua candidatura.

“A persistência da cassação poderá impedir a plena participação do Reclamante no processo de escolha partidária, ocasionando prejuízo irreversível ou de dificílima reparação”, afirmou ao STF.

Continua após a publicidade

O youtuber perdeu o mandato por quebra de decoro, após o vazamento de um áudio no qual afirmou que mulheres ucranianas “são fáceis, porque são pobres”. A declaração foi feita em visita ao país, no início do conflito com a Rússia, em 2022.

A cassação o tornou inelegível por oito anos, até 2030.