Moraes mantém Bolsonaro na prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue na prisão domicilia por tempo indeterminado.

Moraes considerou que não houve irregularidade no fato de uma arma de Bolsonaro ter sido apreendida em uma blitz.

Além disso, o ministro considerou que, mesmo com a melhora na saúde do ex-presidente, a continuidade da domiciliar “mostra‑se razoável, adequada e proporcional”.

Bolsonaro passou a cumprir sua pena em casa em março, mas inicialmente por um período de três meses. O prazo terminou na semana passada.

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O ex-presidente terá, contudo, que entregar todas as suas armas.