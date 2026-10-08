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Brasil

Alexandre de Moraes manda expedir mandado de prisão para Eduardo Bolsonaro

Ministro do STF determinou início de cumprimento da pena para ex-deputado, que foi condenado pelo STF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 15h46 | Atualizado em 8 out 2026, 16h20
Homem calvo de pele clara, vestindo toga preta sobre terno azul e gravata estampada, fala em um microfone preto. Ao fundo, a bandeira do Brasil e outras pessoas desfocadas.
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Alejandro Zambrana/STF)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o início do cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de prisão à qual o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi condenado.

Moraes determinou a expedição de um mandado de prisão para Eduardo, com inclusão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), e o cancelamento dos seus passaportes.

Entretanto, o ex-deputado mora desde o ano passado nos Estados Unidos, o que exigirá um pedido de extradição, que precisa ser apresentado pelo governo federal.

Eduardo foi condenado em junho, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF. Ele foi considerado culpado do crime de coação no curso do processo, devido à sua atuação em favor da imposição de tarifas e sanções dos EUA contra o Brasil.

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No mês passado, a Primeira Turma rejeitou embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública da União contra o julgamento.

Moraes declarou nesta quinta-feira o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o esgotamento dos recursos.

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O raio-x dos ministros do STF

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