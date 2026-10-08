Alexandre de Moraes manda expedir mandado de prisão para Eduardo Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o início do cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de prisão à qual o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi condenado.

Moraes determinou a expedição de um mandado de prisão para Eduardo, com inclusão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), e o cancelamento dos seus passaportes.

Entretanto, o ex-deputado mora desde o ano passado nos Estados Unidos, o que exigirá um pedido de extradição, que precisa ser apresentado pelo governo federal.

Eduardo foi condenado em junho, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF. Ele foi considerado culpado do crime de coação no curso do processo, devido à sua atuação em favor da imposição de tarifas e sanções dos EUA contra o Brasil.

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No mês passado, a Primeira Turma rejeitou embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública da União contra o julgamento.

Moraes declarou nesta quinta-feira o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o esgotamento dos recursos.

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O raio-x dos ministros do STF