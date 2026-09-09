Moraes já suspendeu nomeação de diretor da PF com base em ação de partido político

Em 2020, o ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido de um partido político — no caso, o PDT — e suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da PF.

O fato de Mendonça ter afastado Andrei Rodrigues do comando da corporação também atendendo à solicitação de uma legenda — o Novo — foi uma das razões alegadas por Flávio Dino para reverter a decisão. Gilmar Mendes também questionou a situação.

Os dois casos, contudo, possuem diferenças.

A decisão de Moraes foi tomada em um mandado de segurança coletivo.

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Uma lei de 2009 que disciplina o instrumento determina que o “mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária”.

Na sua decisão, Moraes defendeu uma interpretação mais abrangente e afirmou que as legendas “têm legitimação ampla, podendo proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade, independentemente de vinculação com interesse de seus filiados”.

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Já a determinação de Mendonça ocorreu em um procedimento que analisa a suspeita de envolvimento de autoridades — entre elas, Andrei Rodrigues — com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O ministro baseou o afastamento em um artigo do Código de Processo Penal que trata de medidas cautelares diversas da prisão.

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Outro artigo do código, no entanto, determina que as cautelares só podem ser solicitadas pelas partes, pela polícia ou pelo Ministério Público. Isso levou Dino e Mendonça a criticarem a medida.

“Por conseguinte, é inequívoca a ilegitimidade ativa do Partido Novo para requerer a medida cautelar consistente na suspensão do exercício de função pública”, afirmou Dino, ao reverter a decisão do colega.

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Outra diferença dos dois casos é que Mendonça submeteu imediatamente sua ordem ao referendo da Segunda Turma. Gilmar Mendes pediu vista, mas Luiz Fux e Nunes Marques anteciparam seus votos e consolidaram maioria.

Já Moraes não enviou sua decisão para avaliação dos demais ministros. Depois, o relator extinguiu o caso após o então presidente Jair Bolsonaro anular a nomeação de Ramagem.