Moraes indica que pode tirar Bolsonaro da prisão domiciliar

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Alexandre de Moraes, do STF, sinaliza “falta grave” de Bolsonaro por posse de arma, que pode levar ao fim de sua prisão domiciliar. O ministro deu prazo para PGR e defesa se manifestarem após policial ser flagrado com pistola do ex-presidente. A defesa alega que a arma estava a caminho do conserto.

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, indicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido uma “falta grave” por ter uma arma em casa e que isso pode levar ao fim da sua prisão domiciliar.

Antes de tomar uma decisão sobre o caso, contudo, Moraes deu um prazo para a PGR e a defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre a situação.

Na semana passada, um policial que atua na segurança do ex-presidente foi parado em uma blitz com uma pistola de Bolsonaro.

Após a determinação de Moraes, a defesa afirmou que ele estava levando a arma para consertar, a pedido do próprio ex-presidente, e que não havia uma decisão do STF obrigando a entrega de armamentos.

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Em despacho desta quarta-feira, o ministro do STF ressaltou que a Lei de Execução Penal estabelece que comete “falta grave” o preso que “possuir,

indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”.

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Moraes destacou, então, que a punição pode ser a “cessação da prisão domiciliar”.