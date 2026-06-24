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Brasil

Moraes indica que pode tirar Bolsonaro da prisão domiciliar

Ministro do STF afirmou que ex-presidente pode ter cometido 'falta grave' por ter arma em casa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 11h48 | Atualizado em 24 jun 2026, 13h09
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Antonio Augusto/STF)
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Moraes indica que pode tirar Bolsonaro da prisão domiciliar Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, indicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido uma “falta grave” por ter uma arma em casa e que isso pode levar ao fim da sua prisão domiciliar.

Antes de tomar uma decisão sobre o caso, contudo, Moraes deu um prazo para a PGR e a defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre a situação.

Na semana passada, um policial que atua na segurança do ex-presidente foi parado em uma blitz com uma pistola de Bolsonaro.

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Após a determinação de Moraes, a defesa afirmou que ele estava levando a arma para consertar, a pedido do próprio ex-presidente, e que não havia uma decisão do STF obrigando a entrega de armamentos.

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Em despacho desta quarta-feira, o ministro do STF ressaltou que a Lei de Execução Penal estabelece que comete “falta grave” o preso que “possuir,
indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”.

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Moraes destacou, então, que a punição pode ser a “cessação da prisão domiciliar”.

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