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Brasil

Moraes é relator no STF de processo que tem Master como interessado

Ação foi distribuída ao ministro por ele ser vice-presidente, mas ainda não houve decisão

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h30 | Atualizado em 2 set 2026, 14h47
Homem calvo, de meia-idade, com terno azul-marinho, camisa branca e gravata rosa estampada, sentado em cadeira de couro marrom, com microfone à frente e papéis sobre a mesa. Ele tem expressão séria e está em um ambiente formal com fundo escuro e uma faixa de luz vertical azul
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Luiz Silveira/STF)
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Moraes é relator no STF de processo que tem Master como interessado Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes é o relator no STF de uma ação que tem o Banco Master como parte interessada.

Trata-se de um processo de repactuação de dívidas de um aposentado, que alega que as parcelas de seus débitos estão além do permitido pela Lei do Superendividamento.

As dívidas totalizam 921. 000 reais. Com o Master, são quase 80. 000.

Os débitos foram contraídos com oito instituições financeiras, mas apenas duas delas aparecem formalmente como recorridas: os bancos Daycoval e Digio.

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O Master, por sua vez, que está em liquidação extrajudicial, aparece como “interessado”.

O aposentado não teve sucesso nas duas primeiras instâncias da Justiça do Mato Grosso do Sul, que negaram seu pedido.

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Ao chegar ao STF, o caso foi para o presidente, Edson Fachin, a quem cabe analisar esse tipo de ação.

Fachin, contudo, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo. O processo, então, foi enviado a Alexandre de Moraes, que é o vice-presidente.

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Moraes ainda não tomou nenhuma decisão.

A PF apontou, em relatório enviado ao STF, uma relação próxima do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro. O material ainda será analisado pelos ministros da Corte.

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Um dos principais elementos foi o contrato de 131 milhões de reais fechado entre o Master e o escritório da esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes. O próprio Moraes revisou o documento antes da assinatura.

No processo que chegou ao STF, contudo, o banco está sendo representado por outro escritório.

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