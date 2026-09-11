Moraes dobra aposta, após resposta de Mendonça sobre dados em sigilo

O ministro Alexandre de Moraes insistiu que André Mendonça não liberou todos os documentos necessários sobre as investigações do Banco Master e acusou o colega de realizar “proteção ostensiva de determinado grupo político”.

Mais cedo, Mendonça havia rebatido a alegação de Moraes de que fez uma “escolha seletiva” ao liberar os processos.

Moraes manteve a crítica em novo ofício enviado ao presidente do STF, Edson Fachin.

“O levantamento seletivo e direcionado do sigilo realizado pelo Ministro André Mendonça, na proteção ostensiva de determinado grupo político, repete a ilegal conduta de direcionamento dos acordos de colaboração premiada e de determinações de diligências de investigação de ofício contra alvos predeterminados”, afirmou Moraes.

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O raio-x dos ministros do STF