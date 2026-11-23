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Após três dias de operações policiais, moradores do Complexo da Maré protestaram na Avenida Brasil contra a instalação de uma base da PM e cobraram um Instituto Federal na região. O ato gerou lentidão e afetou dezenas de linhas de ônibus. Entenda as reivindicações.

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Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira, 23, na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. O ato ocupou a pista lateral da via, na altura de Bonsucesso, e provocou congestionamento nas proximidades da Fiocruz e do acesso à Linha Amarela. Policiais militares acompanharam a manifestação, que não chegou a bloquear completamente a circulação de veículos.

Entre as reivindicações dos manifestantes estão a construção de uma unidade de ensino na comunidade, com a criação de um Instituto Federal, e a ampliação do acesso a serviços de saúde e educação. Os moradores também se posicionam contra a instalação do Centro Integrado de Policiamento Especializado e Logística da Polícia Militar no antigo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), às margens da Avenida Brasil.

A mobilização ocorre após três dias consecutivos de operações policiais na Maré. A manifestação interditou parcialmente a avenida, e 38 linhas de ônibus tiveram a circulação afetada.