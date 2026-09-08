Monitoramento ilegal da PF contra Mendonça e Messias gera novo constrangimento a Lula

Responsável pela indicação do diretor afastado da Polícia Federal Andrei Rodrigues, o presidente Lula passou os últimos dias tentando ignorar o escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro que citam seu indicado para o comando de uma das corporações mais importantes do país.

Lula nada disse sobre as mensagens que citavam Andrei e supostas tentativas de obstruir investigações contra Vorcaro. Em silêncio, Lula tem agora um problema muito mais constrangedor para resolver.

Como chefe do governo, o petista passa agora o constrangimento de ter indicado um chefe da PF acusado de liderar investigações clandestinas contra um ministro do STF e contra o próprio governo, no caso, na pessoa do ministro da AGU, Jorge Messias.

Não é pouca coisa.