Missa de sétimo dia de Bruno Covas é celebrada na Catedral da Sé

A missa de sétimo dia de Bruno Covas reuniu na Catedral da Sé, no centro da cidade, autoridades municipais e do governo do estado, além de familiares e amigos do ex-prefeito de São Paulo. A cerimônia foi conduzida neste sábado, 22, pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Covas morreu em 16 de maio, vítima de um câncer, doença que enfrentava desde outubro de 2019.

O arcebispo lamentou a morte prematura de Bruno Covas, lembrando que ele deixou um legado importante em sua vida pública. “Jovem ainda, ele realizou muitas coisas boas com grande idealismo e tinha muitos ideais pela frente. Porém, a sua vida foi interrompida. Mas o que ele realizou até aqui foi considerável”, disse.

Ao falar em nome da família de Covas, o tio de Bruno e ex-vereador Mário Covas Neto lembrou que a trajetória política do ex-prefeito começou ainda cedo, influenciada pela vivência com o avô, o ex-governador Mário Covas. Ele agradeceu também o carinho recebido pela família nos últimos dias. “A solidariedade do povo é imensa”.

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu o exemplo deixado por Covas que, segundo ele, continuou a trabalhar mesmo doente e “sem reclamar”. “Bruno nos trouxe um exemplo maravilhoso demonstrando que é importante sempre ter a fé, a esperança, acreditando até o último momento na vida”, disse.

O governador de São Paulo, João Doria, e o ex-governador Geraldo Alckmin participaram da missa.

(Com Agência Brasil)