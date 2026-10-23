Ministro do TSE impede suspensão de canal ‘Exército do Lula’ sem decisão do plenário

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, proibiu o presidente do tribunal, Nunes Marques, de suspender ou restringir o alcance do canal de WhatsApp “Exército do Lula” sem uma decisão do plenário.

Floriano atendeu a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vedou qualquer medida envolvendo a “suspensão, a indisponibilização, a restrição de alcance ou de funcionalidade” do canal.

Na quinta-feira, Nunes Marques solicitou informações à Meta sobre possíveis irregularidades no canal. O presidente do TSE já suspendeu o canal em outras duas oportunidades.

O canal foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e conta com 9,6 milhões de seguidores.

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Esse é o terceiro processo no TSE envolvendo o grupo. Também há uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) com o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e um procedimento administrativo com Nunes Marques.

Para Floriano de Azevedo, a competência para decidir sobre o caso é de Cueva, que já pediu uma análise do plenário.

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“A partir do momento em que afetada a matéria ao Colegiado, toda e qualquer decisão monocrática sobre o mesmo tema, notadamente as de natureza administrativa, padece de grave e incontornável vício de competência”, afirmou.

O advogado Angelo Ferraro, coordenador jurídico da campanha, comemorou a decisão. “A decisão restabelece uma premissa básica do Estado de Direito: restrições à manifestação política só podem vir de um juiz competente, em processo com contraditório. Seguimos confiando no Plenário do TSE”, declarou.