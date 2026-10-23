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Brasil

Ministro do TSE impede suspensão de canal ‘Exército do Lula’ sem decisão do plenário

Decisão atendeu pedido da campanha do presidente, antes de possível ordem de Nunes Marques

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h26 | Atualizado em 23 out 2026, 15h33
Homem de meia-idade, cabelos castanhos e barba grisalha, usa óculos de armação marrom e terno preto com gravata azul clara, sentado em uma cadeira de couro vermelho, com fundo avermelhado
O ministro Floriano de Azevedo Marques durante sessão do TSE  (Luiz Roberto/TSE)
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Ministro do TSE impede suspensão de canal ‘Exército do Lula’ sem decisão do plenário Priorize VEJA no Google

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, proibiu o presidente do tribunal, Nunes Marques, de suspender ou restringir o alcance do canal de WhatsApp “Exército do Lula” sem uma decisão do plenário.

Floriano atendeu a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vedou qualquer medida envolvendo a “suspensão, a indisponibilização, a restrição de alcance ou de funcionalidade” do canal.

Na quinta-feira, Nunes Marques solicitou informações à Meta sobre possíveis irregularidades no canal. O presidente do TSE já suspendeu o canal em outras duas oportunidades.

O canal foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e conta com 9,6 milhões de seguidores.

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Esse é o terceiro processo no TSE envolvendo o grupo. Também há uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) com o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e um procedimento administrativo com Nunes Marques.

Para Floriano de Azevedo, a competência para decidir sobre o caso é de Cueva, que já pediu uma análise do plenário.

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“A partir do momento em que afetada a matéria ao Colegiado, toda e qualquer decisão monocrática sobre o mesmo tema, notadamente as de natureza administrativa, padece de grave e incontornável vício de competência”, afirmou.

O advogado Angelo Ferraro, coordenador jurídico da campanha, comemorou a decisão. “A decisão restabelece uma premissa básica do Estado de Direito: restrições à manifestação política só podem vir de um juiz competente, em processo com contraditório. Seguimos confiando no Plenário do TSE”, declarou.

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