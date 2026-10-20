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Brasil

Ministro do TSE barra propaganda de Flávio que vincula Lula a Roberta Luchsinger e INSS

Marco Bellizze considerou que inserção passou ideia de que presidente se beneficiou de recursos desviados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h30
Placa marrom com Tribunal Superior Eleitoral em branco, em frente a um prédio moderno de vidro e concreto sob céu azul com nuvens e sol forte
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Luiz Roberto/TSE)
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Ministro do TSE barra propaganda de Flávio que vincula Lula a Roberta Luchsinger e INSS Priorize VEJA no Google

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do TSE, determinou que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) não pode voltar a exibir uma inserção na televisão que vincula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à lobista Roberta Luchsinger e às fraudes do INSS.

Bellizze atendeu a um pedido da defesa de Lula e considerou que a peça publicitária poderia transmitir ao eleitor “a ideia de que o candidato ou sua família se beneficiariam de recursos públicos ou de valores relacionados ao episódio”.

“A associação construída pela peça, portanto, apresenta plausibilidade de extrapolar os limites da crítica política e de induzir a uma conclusão factual que, conforme os elementos trazidos com a inicial, não está demonstrada”, afirmou o ministro.

A inserção da campanha de Flávio mostrou uma foto do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, bebendo champanhe em um barco, e outra de Roberta junto de Lula. Ela é apresentada como “lobista do careca do INSS, aquele dos aposentados” e “sócia do Lulinha”.

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O vídeo reproduziu um áudio em que Roberta orienta a compra de bebidas para uma festa de Ano Novo, além de uma matéria do portal Metrópoles que afirma que o custo foi de 18. 000 reais. “O luxo é deles. A conta é sua”, encerra a propaganda.

Para Bellizze, “os elementos apresentados não evidenciam, de modo suficiente, a ligação entre a despesa mencionada e recursos públicos, tampouco a participação do candidato no episódio”.

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O ministro também considerou que “a inserção impugnada não se limita a criticar a atuação política do candidato ou a formular juízo de valor sobre pessoas mencionadas na peça”.

A inserção foi exibida na semana passada, antes da entrevista de Roberta Luchsinger à CNN Brasil, na qual ela criticou Lula e afirmou que pretende realizar uma delação premiada.

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TAGS:
Flávio Bolsonaro
INSS
Luiz Inácio Lula da Silva
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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