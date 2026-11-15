Ministro da Educação relata ‘ataques hackers’ ao Inep em dia de Enem

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse neste domingo, 15, dia em que acontece a segunda rodada de provas do Enem, que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela aplicação da prova, tem sofrido ataques hackers e que as tentativas de invasão estão sendo monitoradas e controladas pelo governo.

“Nós temos um módulo de risco e estamos controlando os ataques que estão sendo feitos à página do Inep, os ataques que a gente vem sofrendo”, disse Barchini, que não deu mais detalhes sobre o problema. Barchini recebeu o presidente exercício Geraldo Alckmin nesta manhã na sede o Inep, em Brasília, para fazer uma apresentação dos sistemas de controle e dos grandes números da prova.

Todas as informações da prova, como número de estudando, os pontos de prova e a logística de entrega, bem como o acompanhamento da segurança dos sistemas digitais, ficam expostos em telas em uma sala de controle dentro do Inep.

Neste domingo, acontece o segundo dia de aplicação da prova do Enem, que teve início às 13h30 e segue até as 18h30. Os alunos respondem a questões de Matemática e Ciências da Natureza. A primeira etapa ocorreu no domingo anterior, 8 de novembro, com as perguntas sobre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

De acordo com os dados apresentados pelo ministro, o Enem contou neste ano com 5,05 milhões – sendo que mesmo aqueles candidatos que faltaram ao primeiro domingo podem comparecer para o segundo dia.

Continua após a publicidade

No total, são 14,8 mil locais de provas, com 184 mil salas, espalhados por 1.901 municípios, o que, de acordo com Alckmin e Barchini, faz da prova nacional brasileira a segunda maior do mundo. “Só perde para o exame da China”, disse Barchini.