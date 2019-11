Ministério da Justiça anuncia a compra de 160 mil pistolas

O Ministério da Justiça anunciou a compra de 160 mil pistolas calibre 9 milímetros. As armas serão distribuídas para as forças de segurança nos estados. A compra pode chegar perto de meio bilhão de reais.

O aviso de licitação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As entregas das propostas deverão ser apresentadas a partir de hoje.

O edital estipula um número definido de armas para cada região do país. A Região Norte vai receber 21.192 armas, Nordeste 37.525, Centro-Oeste 33.676, Sudeste 31.000 e Sul 34.558. Cada arma terá de vir acompanhada de maleta e quatro carregadores.

As polícias militares receberão o maior número de armas, já que têm maiores contingentes de policiais nas ruas. A Polícia Civil nos Estados vem em seguida. O Ministério da Justiça também incluiu alguns órgãos públicos como beneficiários da licitação. Para a segurança do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, estão reservadas 45 pistolas.