Michelle Bolsonaro reage a enteados com versão ‘bela, recatada e do lar’

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está fazendo “corpo mole” na campanha de Flávio Bolsonaro para 2026. VEJA revela que a razão está no tratamento desrespeitoso dos enteados e na interpretação de que tentaram sabotar seu próprio projeto político. Ela adota a postura de “bela, recatada e do lar”, o que impacta o apoio entre mulheres e evangélicos.

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Uma reportagem recente de VEJA mostrou como importantes cabos eleitorais da direita, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ainda não entraram de cabeça na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL), escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para enfrentar Lula (PT) em 2026.

Considerada um dos ativos eleitorais mais valiosos da oposição, Michelle Bolsonaro tem uma série de motivos para não ajudar o Zero Um. Entre eles, o tratamento desrespeitoso que diz receber de seus enteados, conforme confidenciou a pessoas de sua confiança. Um episódio é emblemático.

No fim do ano passado, o blogueiro Allan dos Santos, ligado ao deputado cassado Eduardo Bolsonaro, criticou as agendas políticas da ex-primeira-dama, dizendo que ela estaria se lixando para a situação do marido, que enfrenta problemas de saúde e foi condenado a 27 anos e três meses de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal.

Na época, Michelle Bolsonaro era cotada como vice numa chapa presidencial que poderia ser encabeçada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Também era cogitada até para concorrer ao Palácio do Planalto. O ataque foi interpretado por ela como uma forma de enfraquecê-la e tirá-la da disputa familiar pelo espólio do capitão, que dias depois anunciou a escolha do primogênito para representá-lo nas urnas.

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Por meio de uma rede de “blogueiros de lixo”, como contou uma amiga de Michelle Bolsonaro a VEJA, os enteados agem de forma sistemática para que a ex-primeira-dama se limite às tarefas domésticas, sirva ao marido e não toque adiante um projeto político próprio. Em reação, ela saiu da cena eleitoral, adotou a versão ‘bela, recatada e do lar’ e reduziu suas participações em eventos políticos, abrindo exceções para prestigiar candidatos que apoia, o que não inclui até aqui Flávio Bolsonaro.

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Tal postura ficou clara quando a ex-primeira-dama foi perguntada sobre quando entraria na campanha do Zero Um. “No momento certo, com certeza. Agora quem está precisando de apoio, de cuidados, é o meu marido”, respondeu, priorizando o papel de esposa. Até que o momento certo chegue, Michelle Bolsonaro fará corpo mole na campanha presidencial e tripudiará de seus enteados, que precisam dela, mais do que nunca, para recuperar terreno entre mulheres e evangélicos.