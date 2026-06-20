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Brasil

Michelle Bolsonaro reage a enteados com versão ‘bela, recatada e do lar’

Acusada de tocar projeto político próprio, ex-primeira-dama resolveu sair da cena eleitoral para cuidar do marido.

Por Daniel Pereira 20 jun 2026, 10h54 | Atualizado em 21 jun 2026, 09h53
O senador Flávio Bolsonaro (PL); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL)
O senador Flávio Bolsonaro (PL); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) (Ton Molina/Agência Senado/PL Mulher/Divulgação)
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Michelle Bolsonaro reage a enteados com versão ‘bela, recatada e do lar’ Priorize VEJA no Google

Uma reportagem recente de VEJA mostrou como importantes cabos eleitorais da direita, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ainda não entraram de cabeça na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL), escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para enfrentar Lula (PT) em 2026.

Considerada um dos ativos eleitorais mais valiosos da oposição, Michelle Bolsonaro tem uma série de motivos para não ajudar o Zero Um. Entre eles, o tratamento desrespeitoso que diz receber de seus enteados, conforme confidenciou a pessoas de sua confiança. Um episódio é emblemático.

No fim do ano passado, o blogueiro Allan dos Santos, ligado ao deputado cassado Eduardo Bolsonaro, criticou as agendas políticas da ex-primeira-dama, dizendo que ela estaria se lixando para a situação do marido, que enfrenta problemas de saúde e foi condenado a 27 anos e três meses de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal.

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Na época, Michelle Bolsonaro era cotada como vice numa chapa presidencial que poderia ser encabeçada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Também era cogitada até para concorrer ao Palácio do Planalto. O ataque foi interpretado por ela como uma forma de enfraquecê-la e tirá-la da disputa familiar pelo espólio do capitão, que dias depois anunciou a escolha do primogênito para representá-lo nas urnas.

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Por meio de uma rede de “blogueiros de lixo”, como contou uma amiga de Michelle Bolsonaro a VEJA, os enteados agem de forma sistemática para que a ex-primeira-dama se limite às tarefas domésticas, sirva ao marido e não toque adiante um projeto político próprio. Em reação, ela saiu da cena eleitoral, adotou a versão ‘bela, recatada e do lar’ e reduziu suas participações em eventos políticos, abrindo exceções para prestigiar candidatos que apoia, o que não inclui até aqui Flávio Bolsonaro.

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Tal postura ficou clara quando a ex-primeira-dama foi perguntada sobre quando entraria na campanha do Zero Um. “No momento certo, com certeza. Agora quem está precisando de apoio, de cuidados, é o meu marido”, respondeu, priorizando o papel de esposa.  Até que o momento certo chegue, Michelle Bolsonaro fará corpo mole na campanha presidencial e tripudiará de seus enteados, que precisam dela, mais do que nunca, para recuperar terreno entre mulheres e evangélicos.

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