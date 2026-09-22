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Michelle Bolsonaro é internada por crise de enxaqueca e segue sem previsão de alta

Não se trata da primeira hospitalização da ex-primeira-dama por dores na cabeça

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 17h13 | Atualizado em 23 set 2026, 10h38
Mulher de cabelo castanho curto, usando brinco de coração e camiseta rosa, com as mãos sobre o peito, expressa seriedade. O texto Eu fui proibida de mostrar aparece em destaque na imagem
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em peça de campanha veiculada nesta terça-feira, 22 (Instagram/Reprodução)
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Michelle Bolsonaro é internada por crise de enxaqueca e segue sem previsão de alta Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), foi internada nesta terça-feira em Brasília com um quadro de enxaqueca aguda. De acordo com a unidade hospitalar, não há previsão de alta.

Não se trata da primeira internação de Michelle por dores na cabeça.

Em agosto, Michelle foi encaminhada para a unidade por quadro semelhante. Na ocasião, ela deixou o hospital após  passar por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos para tratar as dores.

“O Hospital DF Star informa que a Sra. Michelle Bolsonaro deu entrada na data de hoje (22/09/2026), com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há 2 meses. No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, informa o comunicado.

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A internação deve prejudicar as atividades de campanha de Michelle. Ela lidera as pesquisas de intenção de votos ao Senado pelo Distrito Federal.

 

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