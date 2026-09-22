Michelle Bolsonaro é internada por crise de enxaqueca e segue sem previsão de alta

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), foi internada nesta terça-feira em Brasília com um quadro de enxaqueca aguda. De acordo com a unidade hospitalar, não há previsão de alta.

Não se trata da primeira internação de Michelle por dores na cabeça.

Em agosto, Michelle foi encaminhada para a unidade por quadro semelhante. Na ocasião, ela deixou o hospital após passar por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos para tratar as dores.

“O Hospital DF Star informa que a Sra. Michelle Bolsonaro deu entrada na data de hoje (22/09/2026), com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há 2 meses. No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, informa o comunicado.

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A internação deve prejudicar as atividades de campanha de Michelle. Ela lidera as pesquisas de intenção de votos ao Senado pelo Distrito Federal.