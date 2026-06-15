‘Meu compromisso é com o estado’, diz Tarcísio no VEJA Fórum Rumos do Brasil

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Durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil, Tarcísio de Freitas anunciou a desistência da corrida presidencial de 2026 para focar em São Paulo. Ele prioriza projetos de longo prazo, como a privatização da Sabesp, PPPs na educação e saúde, e o túnel Santos-Guarujá, defendendo resultados acima da ideologia.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que desistiu de disputar a corrida presidencial em 2026 para focar em ações de longo prazo no estado. A entrevista ocorreu nesta segunda-feira, 15, durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil e foi conduzida por Sérgio Ruiz Luz, diretor-adjunto de redação de VEJA.

“Meu compromisso é com o estado”, afirmou o governador ao ser questionado sobre a decisão de concorrer à reeleição. Segundo Tarcísio, o objetivo é acompanhar o desdobramento das medidas iniciadas no primeiro mandato, como a privatização da Sabesp, as parcerias público-privadas (PPPs) que o Executivo firmou na educação e na saúde e a construção do tunel Santos-Guarujá.

Na entrevista, Tarcísio destacou a criação do novo marco das agências reguladoras em São Paulo que, segundo ele, garantiu maior autonomia orçamentária aos órgãos fiscalizadores estaduais ao proibir o contingenciamento de recursos próprios. “São Paulo tem hoje o melhor framework regulatório do Brasil. Não vai haver crescimento sem regulação”, afirmou.

‘Ideologia e aritmética são valores que não se misturam’, diz Tarcísio

Para Tarcísio de Freitas, o modelo de parcerias público-privadas adotado por São Paulo é o caminho para o crescimento econômico e social no Brasil.

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No campo das PPPs, o governador destacou o novo modelo adotado pela Educação estadual que permite a terceirização da administração das escolas públicas à iniciativa privada — para ele, a mudança permite que o Executivo foque mais esforços no trabalho pedagógico sem gastar com a gestão da estrutura física.

Sobre privatizações, Tarcísio defende que a venda da Sabesp foi necessária para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento básico e evitar uma pulverização das licitações por municípios, o que levaria à perda da parcela de mercado pela ex-estatal. Ele destaca avanços no índice de tratamento de esgoto e na redução das manchas de poluição nos rios Pinheiros e Tietê, na capital paulista.

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Questionado sobre as críticas às privatizações e concessões, o governador afirmou que é preciso priorizar os resultados sobre as mentalidades políticas. “O pessoal leva sempre para a política e estamos focados em resultados. Ideologia e aritmética são valores que não se misturam”, declarou.