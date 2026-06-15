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‘Meu compromisso é com o estado’, diz Tarcísio no VEJA Fórum Rumos do Brasil

Governador diz que desistiu da corrida presidencial para focar em ações de longo prazo na gestão paulista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 09h56 | Atualizado em 15 jun 2026, 10h58
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‘Meu compromisso é com o estado’, diz Tarcísio no VEJA Fórum Rumos do Brasil Priorize VEJA no Google

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que desistiu de disputar a corrida presidencial em 2026 para focar em ações de longo prazo no estado. A entrevista ocorreu nesta segunda-feira, 15, durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil e foi conduzida por Sérgio Ruiz Luz, diretor-adjunto de redação de VEJA.

“Meu compromisso é com o estado”, afirmou o governador ao ser questionado sobre a decisão de concorrer à reeleição. Segundo Tarcísio, o objetivo é acompanhar o desdobramento das medidas iniciadas no primeiro mandato, como a privatização da Sabesp, as parcerias público-privadas (PPPs) que o Executivo firmou na educação e na saúde e a construção do tunel Santos-Guarujá.

Na entrevista, Tarcísio destacou a criação do novo marco das agências reguladoras em São Paulo que, segundo ele, garantiu maior autonomia orçamentária aos órgãos fiscalizadores estaduais ao proibir o contingenciamento de recursos próprios. “São Paulo tem hoje o melhor framework regulatório do Brasil. Não vai haver crescimento sem regulação”, afirmou.

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‘Ideologia e aritmética são valores que não se misturam’, diz Tarcísio

Para Tarcísio de Freitas, o modelo de parcerias público-privadas adotado por São Paulo é o caminho para o crescimento econômico e social no Brasil.

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No campo das PPPs, o governador destacou o novo modelo adotado pela Educação estadual que permite a terceirização da administração das escolas públicas à iniciativa privada — para ele, a mudança permite que o Executivo foque mais esforços no trabalho pedagógico sem gastar com a gestão da estrutura física.

Sobre privatizações, Tarcísio defende que a venda da Sabesp foi necessária para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento básico e evitar uma pulverização das licitações por municípios, o que levaria à perda da parcela de mercado pela ex-estatal. Ele destaca avanços no índice de tratamento de esgoto e na redução das manchas de poluição nos rios Pinheiros e Tietê, na capital paulista.

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Questionado sobre as críticas às privatizações e concessões, o governador afirmou que é preciso priorizar os resultados sobre as mentalidades políticas. “O pessoal leva sempre para a política e estamos focados em resultados. Ideologia e aritmética são valores que não se misturam”, declarou.

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