Passageiros do MetrôRio enfrentaram momentos de caos na estação Central, que teve a energia cortada e chegou a ser fechada nesta segunda-feira, 23. Há relatos nas redes de muita fumaça, composições paradas e de pessoas, assustadas, tentando deixar o local. A concessionária informou em nota que, mais cedo, lâminas metálicas do forro do teto da estação cederam. Um trem, ao passar pelo material, teria gerado poeira e fumaça.

A empresa diz já ter controlado essa situação, mas que, por segurança, “foi necessário fazer o corte de energia”. A estação acabou sendo fechada para atuação das equipes de manutenção, mas no começo desta tarde foi reaberta. A circulação do metrô está com intervalos irregulares nas linhas 1, 2 e 4.