Se é possível garantir que a receita comercial de carne de onça nunca foi preparada com cortes do maior felino das Américas, o mesmo não se pode fazer na hora de determinar o endereço original, o inventor ou a composição inaugural do prato. O que se sabe ao certo é que ele foi inspirado no hackepeter, espécie de steak tartare alemão, e nasceu em Curitiba, onde passou a ser vendido com regularidade na década de 50. As dúvidas não impediram a propagação do petisco e sua elevação a patrimônio cultural da cidade, em 2016. Hoje, há variações evidentes da fórmula. A campeã para o júri de VEJA COMER & BEBER, por exemplo, tem pitadas diferenciadas. Além de carne crua (patinho), cebola, azeite, cebolinha e sal, comuns à maioria dos preparos, a Mercearia Fantinato incorpora alho, pimenta calabresa, páprica doce e um pouco de brandy à mistura (R$ 32,35, 150 gramas, ou R$ 53,90, 300 gramas). Feita sem gema de ovo, ela é acompanhada de manteiga, mostarda escura e broa fatiada. Dois cuidados chamam atenção: o processamento da carne no momento do pedido e a mescla dos insumos à vista dos clientes. Mas nem só dessa receita vive o lugar, que mantém o clima da antiga mercearia dos Fantinato, construída em 1953. De sua cozinha saem o típico barreado (R$ 26,90 a R$ 28,60) e petiscos como o tomate assado recheado com camarão à baiana e gratinado com queijo (R$ 25,95). Para beber, há Heineken de 600 mililitros (R$ 14,60) e caipirinha de wacholder (destilado à base de zimbro) com limão (R$ 12,90). Rua Mateus Leme, 2553, Bom Retiro, ☎ 3023-1953 (100 lugares). 11h/1h (fecha dom.). Aberto em 2008.

