Mercado Livre passa a pagar 140% do CDI para cliente guardar dinheiro para compras

O Mercado Livre encontrou uma nova forma de estimular o cliente a reservar dinheiro para a próxima compra. O Mercado Pago lançou um cofrinho que rende o equivalente a 140% do CDI, com limite de R$ 2 mil, para valores destinados exclusivamente a compras dentro do marketplace.

Na prática, o consumidor pode separar no aplicativo o dinheiro que pretende usar em uma compra futura e deixá-lo rendendo até o momento do pagamento. O cofrinho aparece como uma das opções de pagamento no checkout do Mercado Livre. Se o cliente decidir retirar os recursos para outra finalidade, poderá resgatar o valor depositado, mas perderá os rendimentos acumulados.

A estratégia reforça a integração entre os dois braços do grupo. Segundo o Mercado Pago, clientes que utilizam simultaneamente seus serviços financeiros e o Mercado Livre movimentam, em média, 70% mais em volume bruto de mercadorias vendidas e quase 90% mais em volume total de pagamentos do que consumidores que usam apenas uma das plataformas.

O produto chega em meio à expansão do braço financeiro do grupo. No segundo trimestre, o Mercado Pago registrou US$ 2,2 bilhões em receita líquida no Brasil, alta de 63% em um ano, enquanto sua base de usuários ativos mensais cresceu 38%. O benefício de 140% do CDI está previsto até 31 de dezembro.