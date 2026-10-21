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Brasil

‘Menos Marçal’ e treinamento com Tarcísio: como Flávio se prepara para o debate da Globo

Governador levará dados e programas do estado de São Paulo para ajudar Flávio a sustentar seus argumentos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 08h01 | Atualizado em 21 out 2026, 10h30
Dois homens sorridentes, um de terno azul e outro de jaqueta escura, levantam os braços unidos em um palco iluminado por luzes verdes e azuis, com público ao fundo
Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro na convenção do Republicanos em São Paulo (Caiuá Maia/Divulgação)
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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) quer que o candidato adote uma postura menos irônica e teatral no debate da TV Globo e terá a participação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), na sua preparação. A avaliação após o confronto da Band é que o presidenciável deve reduzir as intervenções que remetem ao estilo de Pablo Marçal e investir em respostas técnicas, com números e exemplos de gestão.

Tarcísio estará no Rio de Janeiro nas horas que antecederão o encontro e participará do treinamento. O governador levará dados e programas do estado de São Paulo para ajudar Flávio a sustentar seus argumentos. Também reforçará indicadores do governo de Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro, para municiar o candidato na defesa da administração do pai.

O ajuste pretendido pela campanha passa sobretudo pela forma de apresentar o discurso. A intenção é que Flávio dedique mais espaço à exposição de propostas e à argumentação, reduzindo o peso das ironias e das intervenções de efeito. Tarcísio servirá como referência para essa mudança, pela postura técnica que os responsáveis pela preparação querem ver reproduzida no palco.

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O debate da Band funcionou como parâmetro para identificar a necessidade de calibrar o desempenho do candidato. Embora o confronto tenha permitido à campanha avaliar suas respostas e sua capacidade de enfrentamento, a orientação para o próximo encontro é que o conteúdo ganhe mais protagonismo na apresentação.

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