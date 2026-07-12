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Menino preso em quarto vivia com lixo, comida estragada e garrafas de urina

Garoto de 10 anos tem diabetes tipo 1 e foi encaminhado à UTI — mãe responderá por abandono de incapaz

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 10h37
Três bombeiros militares de Goiás, usando uniformes laranja e capacetes amarelos, trabalham para abrir uma porta de madeira clara. Um deles usa uma ferramenta para manipular a maçaneta, enquanto outro segura um alicate na altura da fechadura
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate de garoto de 10 anos (Instagram/Reprodução)
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Nesta quinta-feira, 9, um garoto de 10 anos foi resgatado de um quarto em Goiânia, onde estava preso e sozinho, sem acesso à água ou à comida. A porta que conectava o quarto ao resto do apartamento estava trancada com a chave do outro lado da fechadura e os pais da criança haviam abandonado o local. Ao longo do tempo em cárcere, o jovem sobreviveu à base de bolachas que uma vizinha conseguiu lhe entregar, e fazia suas necessidades em garrafas.

Em entrevista ao G1, o conselheiro tutelar José Roberto Silva detalhou a cena forte testemunhada: “Quando ele abriu a porta, havia um mau cheiro insuportável, lixo para todo lado, comida velha, comida apodrecida, uma bagunça total, parecendo um filme de terror. No quarto tinha garrafas com urina, uma garrafa grande cheia de urina, uma urina já de muitos dias aparentemente, estava escura”.

A mãe do menino foi localizada no trabalho durante o momento do resgate. À Polícia Militar, ela alegou que saiu durante a noite para trabalhar e deixou a criança trancada para que ela não tivesse acesso a mais alimentos, devido a um quadro de diabetes. No local, foram encontradas canetas de insulina que a própria criança administrava, sem auxílio dos guardiões. A mãe responderá por abandono de incapaz.

José Roberto Silva ainda contou quem durante o resgate, a glicemia do garoto estava tão alta que sobrecarregou o aparelho de medição. Ele foi primeiro levado ao Cais Jardim América e depois transferido à UTI do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). O jovem ainda está internado e terá a guarda transferida para os avós assim que tiver alta. Via Instagram, o conselheiro compartilhou alguns registros da casa, cujos outros cômodos também eram marcados pelo entulho e pela desordem:

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Até o momento, o pai da criança não foi localizado pelas autoridades.

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