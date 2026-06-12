Menino de 9 anos morre após acidente com bicicleta elétrica e ônibus no Complexo do Alemão

Um menino de 9 anos morreu na tarde desta quinta-feira, 11, após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus na Estrada do Itararé, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. A criança, identificada como Theo Fernandes, estava na bicicleta com o avô quando ocorreu a colisão. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatos de moradores, o menino havia acabado de sair de uma atividade esportiva na Vila Olímpica Carlos Castilho, localizada próxima ao local do acidente. Testemunhas afirmam que a bicicleta seguia no mesmo sentido do tráfego quando houve o impacto. O avô não se feriu.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha). Segundo a Polícia Civil, o motorista do ônibus realizou exame de alcoolemia, que teve resultado negativo. A perícia foi solicitada e as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente. A Vila Olímpica Carlos Castilho lamentou a morte do aluno e suspendeu as atividades programadas para esta semana.