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Brasil

Menino de 9 anos morre após acidente com bicicleta elétrica e ônibus no Complexo do Alemão

Criança havia acabado de sair de atividade esportiva a 100 metros do local

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 12h43
Cena noturna de acidente com ônibus e carro, com um homem de camisa cinza e jeans ao lado de uma moto caída, e um policial fardado próximo a uma parede de tela. O ônibus branco está parado, com a traseira visível, e um carro escuro está à frente dele, com as luzes de freio acesas. O ambiente é urbano, com iluminação artificial e árvores ao fundo
Bicicleta elétrica colidiu com ônibus da linha 485 (Duque de Caxias x Pilares) (TV Globo/Reprodução)
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Menino de 9 anos morre após acidente com bicicleta elétrica e ônibus no Complexo do Alemão Priorize VEJA no Google

Um menino de 9 anos morreu na tarde desta quinta-feira, 11, após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus na Estrada do Itararé, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. A criança, identificada como Theo Fernandes, estava na bicicleta com o avô quando ocorreu a colisão. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatos de moradores, o menino havia acabado de sair de uma atividade esportiva na Vila Olímpica Carlos Castilho, localizada próxima ao local do acidente. Testemunhas afirmam que a bicicleta seguia no mesmo sentido do tráfego quando houve o impacto. O avô não se feriu.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha). Segundo a Polícia Civil, o motorista do ônibus realizou exame de alcoolemia, que teve resultado negativo. A perícia foi solicitada e as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente. A Vila Olímpica Carlos Castilho lamentou a morte do aluno e suspendeu as atividades programadas para esta semana.

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