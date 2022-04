Menina de 11 anos perde a perna em acidente no Sambódromo; estado é grave

Uma menina de 11 anos teve que amputar uma perna após sofrer um acidente na saída do Sambódromo do Rio. A noite desta quarta-feira, 20, e a madrugada seguinte marcaram a volta dos desfiles da Série Ouro, espécie de segunda divisão do Carnaval carioca. As versões sobre como se deu o episódio ainda são pouco esclarecedoras, mas o certo é que Raquel Antunes da Silva foi atingida por um carro alegórico da escola Em Cima da Hora, pouco depois do fim da avenida. Ela teria sido imprensada entre o veículo e um poste.

Levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, a menina também corre o risco de ficar sem a outra perna. Seu estado de saúde é considerado grave, mas estável. Sofreu uma parada cardíaca e um traumatismo no tórax.

Acionada, a Polícia Civil fez uma perícia de quase duas horas no local e vai analisar imagens de uma câmera de segurança que pode esclarecer a circunstância exata do acidente. Alguns depoimentos já foram colhidos.

Em nota, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj) disse que “as ligas das escolas de samba do Rio de Janeiro estão abaladas e se solidarizam com a família de Raquel Antunes”. Segundo a associação, uma equipe está acompanhando o caso no hospital ao lado da família da menina e colaborando com as autoridades. “Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos.”