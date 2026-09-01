Mendonça tira sigilo de mensagens de Vorcaro e Moraes e leva caso ao plenário do STF

O ministro André Mendonça, do STF, determinou a retirada de sigilo de um relatório da Polícia Federal sobre a relação entre seu colega de Corte Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Mendonça afirmou que é o plenário do STF que vai decidir, “de forma pública e transparente”, sobre uma eventual abertura de investigação contra Moraes.

Isso acontecerá depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Mas o relator já adiantou que a análise deverá ser feita independentemente de qual seja o posicionamento do procurador-geral, Paulo Gonet.

Mendonça afirmou que uma “análise preliminar” das mensagens indicou a necessidade da abertura de um procedimento à parte e fez menção ao artigo do regimento interno do STF que determina que cabe ao plenário da Corte julgar crimes comuns de uma série de autoridades, incluindo dos próprios ministros.

Continua após a publicidade

“Após a análise preliminar das novas informações apresentadas, considerando que seriam aptas a ensejar a adoção de modalidade procedimental própria, ante a necessária observância à regra contida no art. 5º, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinei o seu desentranhamento dos autos originários”, afirmou.

Em seguida, o ministro declarou que o plenário é o “caminho inevitável”, para que os elementos sejam analisados “de modo técnico e estritamente jurídico”.

Continua após a publicidade

“Diante do teor das informações apresentadas pela autoridade policial, independentemente de qual venha a ser a manifestação exarada pela douta Procuradoria-Geral da República, o caminho inevitável dos presentes autos leva ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal, instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico, os novos elementos trazidos pela autoridade policial”, escreveu.

O artigo do regimento mencionado por Mendonça determina que “compete ao plenário processar e julgar originariamente nos crimes comuns o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República”.

Continua após a publicidade

O texto também estabelece que cabe aos ministros “apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade de conduta” — o que pode ser o caso, se a PGR for contrária à abertura de uma investigação.