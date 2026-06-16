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Brasil

Mendonça revela que chegou a desconfiar de morte de ‘Sicário’ em prisão

Ministro do STF esclareceu foi convencido de suicídio após assistir vídeo e com apuração da PF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 16h28 | Atualizado em 16 jun 2026, 16h56
O ministro André Mendonça. durante sessão da Segunda Turma do STF
O ministro André Mendonça. durante sessão da Segunda Turma do STF (Rosinei Coutinho/STF)
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Mendonça revela que chegou a desconfiar de morte de ‘Sicário’ em prisão Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do STF, revelou que chegou a desconfiar de que a morte na prisão de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, tivesse sido realmente um suicídio.

Mendonça explicou que assistiu ao vídeo do momento para se convencer e que “todos os indicativos” da investigação da Polícia Federal são de que ele de fato optou por tirar a própria vida.

“Custei acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente eu tive que ver a cena”, narrou Mendonça, durante sessão da Segunda Turma do STF. “Mandamos investigar, pela suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo.”

Mourão se matou no dia que foi preso, em março, na Superintendência da PF em Minas Gerais.

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Segundo a investigação, ele era responsável pela gestão do grupo conhecido como “A Turma”, apontado como uma estrutura clandestina usada para colher informações do interesse de Vorcaro e para pressionar e ameaçar seus desafetos.

 

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