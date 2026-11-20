Mendonça pede a Fachin divulgação de relatório da PF sobre ele
Material elaborado a partir de celular de Vorcaro foi encaminhado para a PGR
O ministro André Mendonça pediu a retirada do sigilo do relatório da PF que trata de menções ao seu nome no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
A solicitação foi feita em ofício enviado nesta sexta-feira ao presidente do STF, Edson Fachin.
“Registro que renuncio expressamente ao sigilo relacionado às informações ali contidas e, por conseguinte, solicito a Vossa Excelência que dê ampla publicidade
à íntegra dos autos”, declarou Mendonça.
Na quarta-feira, Fachin recebeu do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, um conjunto de relatórios sobre as menções a ministros da Corte no celular de Vorcaro.
O material foi encaminhado para a PGR, para “avaliação das providências cabíveis”, no prazo de 15 dias.