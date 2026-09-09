Mendonça ou Dino? Qual decisão, afinal, está valendo no STF?

Os astrólogos que se arrisquem: qual decisão judicial monocrática assinada por ministro do STF é mais forte?

A do ministro André Mendonça?

A do ministro Flávio Dino?

Se os ministros do Supremo são iguais em seus poderes na Corte, em caso de um tiro para cada lado, qual o critério de desempate?

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Quem está mais fora da curva e da segurança jurídica no Supremo?

Com a palavra o presidente do STF, ministro Edson Fachin, que segue em silêncio, após ter cancelado a sessão do tribunal desta quarta.

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Enquanto ministros do STF espalham o caos na Corte e jogam a imagem do Judiciário num mar de descrédito, o presidente Lula posa de estadista, pedindo algum tipo de moderação ao Supremo.

E o que é importante que seja discutido, a corrupção de Daniel Vorcaro em todos os poderes, fica em segundo plano. Aliás, para isso Lula também tem uma saída:

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Que todas as investigações sejam retiradas de sigilo. Alguém arrisca o destino de Vorcaro e suas fraudes bilionárias na Justiça?