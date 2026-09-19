Mendonça e Fux dizem à PF que não conseguem acessar celular de Vorcaro

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Luiz Fux informaram neste sábado, 19, à Polícia Federal (PF) que não conseguiram acessar os dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em ofícios, eles pedem auxílio técnico da PF para analisar os dados.

Os magistrados afirmam que ainda não conseguiram ver nenhuma informação do aparelho do ex-banqueiro e questionam se há algum defeito nos arquivos compartilhados pelos investigadores ou se o problema está no processamento dos dados.

“Este Gabinete não logrou êxito em obter acesso efetivo ao material ali contido, permanecendo os respectivos dados e informações indisponíveis ao exame e análise deste juízo”, afirma Mendonça no texto enviado à PF.

Mendonça e Fux pediram os arquivos à PF na última quarta-feira, 16, um dia depois da sessão para discutir uma possível investigação contra Alexandre de Moraes por supostas conversas com Daniel Vorcaro. Além dos dois magistrados, cópias dos dados foram enviadas a Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Kassio Nunes Marques. Os arquivos somam mais de 500 gigabytes.

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Crise gera explosão nas redes sociais

A crise no STF levou a uma explosão nas menções ao tribunal nas redes sociais, segundo a coluna Radar. Nos 17 primeiros dias de setembro, a média de citações à Corte foi 318 mil por dia, contra 67 mil menções diárias entre janeiro e agosto.

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O levantamento foi feito pela Ágora Comunicação e Public Affairs e inclui as redes X, Instagram, Facebook, YouTube, Bluesky, Reddit.

O maior volume ocorreu na terça-feira, dia da sessão extraordinária que deveria iniciar a análise de um relatório da PF sobre o relacionamento de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, mas que foi interrompida por um pedido de vista.

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Foram 697 mil menções, dez vezes a média do ano e 2,2 vezes o pico antes da crise, em 29 de abril (311 mil), dia em que o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF.