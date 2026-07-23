Mendonça autoriza inquérito sobre repasses de Vorcaro para ‘Dark Horse’

O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o financiamento de Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão atendeu a um pedido da PF e seguiu um parecer favorável da PGR.

Os repasses de Vorcaro para o filme foram negociados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como revelou o site The Intercept Brasil. O dono do Banco Master se comprometeu a conseguir 134 milhões de reais, mas acabou entregando apenas 61 milhões.

Mendonça também rejeitou dois pedidos para investigar o mesmo episódio, um deles apresentado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

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O ministro é o relator, no STF, de todas as investigações de fraudes envolvendo o Master.

Já o ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma investigação sobre possível envio de emendas parlamentares para a produtora responsável pelo filme.