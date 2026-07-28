Mendonça autoriza cooperação internacional para busca de ativos do caso Master
Autoridades brasileiras poderão agora identificar bens de Daniel Vorcaro, de seus parentes e parceiros de fraudes na República
O ministro André Mendonça, do STF, autorizou, nesta terça-feira, que as autoridades brasileiras iniciem os trâmites institucionais para rastrear no exterior os ativos de investigados no escândalo de fraudes bilionárias do Banco Master.
A ordem do relator do caso no Supremo não indica ações, mas libera que órgãos como o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), vinculado ao Ministério da Justiça, possa atuar processando pedidos de investigadores, tanto da Polícia Federal quanto da PGR.
O despacho de identificação de bens escondidos por corruptos no exterior, no caso do banco de Daniel Vorcaro, não especifica alvos. Todas as frentes de investigações em curso no Supremo, na prática, podem buscar identificar tanto dinheiro quanto imóveis lá fora.