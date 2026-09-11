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Brasil

Mendonça amplia quebra de sigilo de investigações do Master

Nova leva de documentos que serão divulgados incluem inquérito contra Flávio e apurações que já levaram a operações

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 20h14 | Atualizado em 11 set 2026, 20h43
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Mendonça amplia quebra de sigilo de investigações do Master Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça, do STF, ampliou o levantamento do sigilo das investigações sobre o Banco Master. Estão incluídos na nova leva o inquérito sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e apurações que já levaram a operações contra os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Jaques Wagner (PT-BA) e o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro.

Mendonça atendeu a um pedido da PGR, mas foi além dos procedimentos que haviam sido listados pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho.

Chateaubriand havia solicitado a divulgação de 18 procedimentos. Mendonça afirmou que considera “não haver impedimento ao levantamento dos correspondentes sigilos”.

O ministro acrescentou, contudo, que também liberaria outras 21 ações.

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