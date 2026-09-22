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Mendonça acusa Moraes de usar a PF para calúnia, obstrução de justiça e intimidação

Em resposta a Edson Fachin, ministro argumentou que ação do colega envolvendo relatórios de inteligência revelou 'atividade ilícita' da Polícia Federal

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h34 | Atualizado em 22 set 2026, 09h39
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão séria, veste toga preta e gravata azul-clara, sentado em cadeira de couro amarelo em uma mesa de madeira, com microfone e notebook à frente. Pessoas desfocadas ao fundo
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF  (Gustavo Moreno/STF)
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Mendonça acusa Moraes de usar a PF para calúnia, obstrução de justiça e intimidação Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça apresentou ao presidente do STF, Edson Fachin, suas respostas à acusação do colega Alexandre de Moraes, que o acusou de cometer crimes na condução das investigações sobre o Banco Master e as fraudes no INSS.

Para Mendonça, Moraes usou a PF de forma irregular e cometeu “denunciação caluniosa e abuso de autoridade”, como forma de obstrução de Justiça.

“Em verdade, o que se verifica é a realização de atividade ilícita da Polícia Federal e a presença de evidente denunciação caluniosa e abuso de autoridade na tentativa de intimidar e obstruir a Justiça”, afirmou.

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