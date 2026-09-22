Mendonça acusa Moraes de usar a PF para calúnia, obstrução de justiça e intimidação

O ministro André Mendonça apresentou ao presidente do STF, Edson Fachin, suas respostas à acusação do colega Alexandre de Moraes, que o acusou de cometer crimes na condução das investigações sobre o Banco Master e as fraudes no INSS.

Para Mendonça, Moraes usou a PF de forma irregular e cometeu “denunciação caluniosa e abuso de autoridade”, como forma de obstrução de Justiça.

“Em verdade, o que se verifica é a realização de atividade ilícita da Polícia Federal e a presença de evidente denunciação caluniosa e abuso de autoridade na tentativa de intimidar e obstruir a Justiça”, afirmou.