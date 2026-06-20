Memes e vídeos que explicam ação de hacker: a reação de ‘misantropia’ nas redes

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Milhões receberam alertas de “misantropia” da Defesa Civil, gerando memes e teorias de ataque hacker nas redes. O órgão confirmou a invasão do sistema, que foi suspenso, e o caos digital incluiu avisos de “ataque alienígena”. A repercussão satirizou a falha e o termo incomum.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Após milhões de pessoas, em diversos estados receberem alertas de ‘misantropia’ pelo sistema da Defesa Civil, criado para avisar a população sobre os riscos extremos de eventos climáticos, memes e vídeos sem origem comprovada que tentam explicar um ataque hacker à plataforma tomaram conta das redes sociais.

Na plataforma X, perfis compartilharam “tutoriais” do hacker que supostamente revelam como teria se dado a invasão do sistema.

o alerta civil que algumas pessoas receberam hoje foi um aproveitamento de uma brecha de segurança no sistema da defesa civil pra divulgar um ÁLBUM pic.twitter.com/IsPWJfItvj — titia charli damelio (@acervodamelio) June 20, 2026

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Mas o que mais viralizou foram postagens e memes tirando sarro do fato de o alerta vir acompanhado de um termo pouco conhecido pelo público.

As notificações da Defesa Civil em plena madrugada: pic.twitter.com/WyDpIyXQkw — Sam Pancher (@SamPancher) June 20, 2026

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o alerta civil que algumas pessoas receberam hoje foi um aproveitamento de uma brecha de segurança no sistema da defesa civil pra divulgar um ÁLBUM pic.twitter.com/IsPWJfItvj — titia charli damelio (@acervodamelio) June 20, 2026

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Eu aqui em casa quando chegou alerta da defesa civil. “ Alexa, o que é misantropia?” pic.twitter.com/CGvt9zXzYZ — ✠Estagiário do VASCO✠ (@EstagiarioVasco) June 20, 2026

“Misantropia” é um termo utilizado para denotar aversão ou rejeição à humanidade, podendo também se referir à dificuldade de relacionamento com outras pessoas, isolamento social ou melancolia. Em Belo Horizonte, cidadãos chegaram a receber avisos afirmando que a Terra estaria sendo invadida por E.T.’s: “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOS misantropo”.

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A Defesa Civil informou que o sistema usado para o envio de mensagens foi suspenso, após sofrer uma invasão de um hacker. “A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”, afirma em nota