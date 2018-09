O nome, a origem dos fundadores e as referências espalhadas pelo imponente salão deixam claro que esta é uma casa de alma paulistana. Mas o uso de farinha e tomate italianos, a fermentação mínima de 24 horas, a espessura mais alta das bordas e a rica oferta de pizzas individuais não escondem um forte “sotaque” napolitano. Ele também marca presença em composições como a margherita D.O.C., com molho de tomate, mussarela, burrata, tomate-cereja e manjericão, e a vesúvio (ambas a R$ 98,00 em tamanho grande). A última tem um formato comum em Nápoles (carnevale), no qual a massa ganha pontas e lembra uma estrela. Mussarela, calabresa, alho-poró e azeitona preta acompanham os oito “vulcões” recheados de catupiry. Os mais de quarenta sabores do menu são assados numa enorme estrutura de fornos a lenha, visível nos dois pisos da casa. É possível solicitar os discos até mesmo no almoço de dias úteis, quando o restaurante monta um bufê de saladas, antepastos e sobremesas. Por preços entre R$ 41,00 e R$ 53,00, o cliente tem acesso livre à bancada e escolhe um dos quatro pratos diários ou um sabor de pizza individual (margherita, portuguesa, calabresa ou atum). Receitas de massas elaboradas pela marca e preparos com filé reforçam o cardápio tradicional do jantar. Rua Emiliano Perneta, 680, centro, ☎ 3322-4508 (220 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/0h (sex. jantar até 1h; sáb. e dom. só jantar). Aberto em 2003. Aqui tem iFood. $$

