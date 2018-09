O subtítulo do lugar já adianta algo sobre a sua versatilidade: “Café Bar Plantas”. Na verdade, aqui também caberia “Restaurante”. Dono de um extenso menu, o camaleônico endereço vai alterando o seu perfil ao longo do dia. De manhã, o cliente pode pedir o blend de café da casa num expresso (R$ 5,00) ou em um cappuccino (R$ 8,00). Para um início de jornada substancioso, o desayuno completo reúne ovos fritos ou mexidos, bacon, tomate e cebola-roxa grelhados, cogumelo sauté, feijão refrito e pão integral (R$ 26,00, também com versões vegetariana e vegana). A partir das 11h30, há três sugestões diárias de prato. Entre as criativas receitas, com pitadas latinas e orientais, está o salmão com chili e cominho, em redução de tangerina, balsâmico e açúcar mascavo. Ele é acompanhado de arroz com leite de coco e uma salsa de abacate (R$ 40,00). À tarde, o tom cafeteria volta às mesas, mas começa a perder o protagonismo para tapas, picadas, bocadillos e combinados, que rendem um forte acento espanhol, agitam a happy hour e espalham o eclético público pelo agradável quintal. O figo recheado com queijo de cabra, envolto em presunto cru (R$ 12,00), e o pan com tomate (R$ 8,00) represen tam bem as duas primeiras seções. Na lista de coquetéis, o bermellón mescla vodca russa, espumante, creme de cassis, limão-siciliano, purê de amora e framboesa, baunilha e hortelã (R$ 30,00). Às quartas, um DJ vira atração extra da noite. Reforçados pela expertise do Negrita Bar — que pertenceu a uma das sócias —, os comes e bebes contam com ajuda complementar dia e noite: uma loja de plantas deixa o espaço de ar retrô ainda mais colorido. Rua Brigadeiro Franco, 1193, Mercês, ☎ 3222-4075 (60 lugares). 8h30/0h (sáb. e dom. 10h/0h). Aberto em 2017.]

