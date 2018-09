A parceria do rock com o hop (lúpulo, em inglês) vai além do criativo nome do bar. O estilo musical preenche os ambientes da casa, enquanto aromas e sabores de lúpulo, provenientes dos oitenta rótulos em garrafa e de 32 torneiras, marcam presença nos copos. Na chamada beer trip, a dupla também une forças: seis canecas de 50 mililitros, com chopes escolhidos pelo cliente, vão à mesa sobre um apoio em forma de braço de guitarra (R$ 25,00). Entre as opções, que privilegiam cervejarias paranaenses, figuram a Mutum Cavalo, uma american india pale ale da curitibana Ignorus (R$ 11,50, 290 mililitros), e a Delirium Tremens, representante do estilo belgian golden strong ale (R$ 26,00, 300 mililitros). Separada do salão por uma parede de vidro, a microcervejaria do pub também abastece os bicos. Em meio a vários rótulos sazonais, há sempre quatro fixos. A american blonde ale Pamela (R$ 8,50, 290 mililitros) é uma que não deixa o balcão. No menu, a dobradinha música e cerveja fica evidente em petiscos como a calabresa AC/DC, com cebola caramelada na red ale (R$ 22,00). Os mais animados com o universo cervejeiro ainda podem elaborar uma bebida para chamar de sua, com direito a dicas de especialista e a cerca de 40 litros no fim do processo. Mediante reserva, a experiência custa R$ 650,00 — nada mais rock’n’roll. Rua Mateus Leme, 950, Centro Cívico, ☎ 3408-4486 (180 lugares). 17h30/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2011.

