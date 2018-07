Médico investigado por morte de paciente no RJ tem prisão decretada

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do médico Denis Cesar Barros Furtado, investigado pela morte de uma paciente que se submeteu a um procedimento estético em seu apartamento, na Barra da Tijuca, no último domingo. Conhecido como Doutor Bumbum, ele é considerado foragido.

O médico é acompanhado por 651 mil pessoas no Instagram, onde divulga o seu trabalho. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para investigar a conduta do médico, já que, segundo o órgão, ele não tem autorização para atuar no estado, nem poderia realizar procedimentos em sua residência.