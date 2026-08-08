Médico é preso por suspeita de estupro de vulnerável em SP

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável na noite desta sexta-feira, 7, no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 21h. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o G1, a vítima é uma médica anestesiologista e colega de trabalho do homem investigado. Em depoimento, o médico afirmou que havia entrado em contato com a colega para comemorar a publicação de artigos científicos. Ainda de acordo com o G1, o homem relatou à polícia que providenciou a compra de LSD a pedido da colega e que os dois consumiram a substância após o almoço. Também houve consumo de bebidas alcoólicas.

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A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a vítima recebeu atendimento médico e prestou depoimento após o episódio. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. As autoridades não divulgaram a identidade do suspeito ou da vítima. A SSP informou que os demais detalhes da ocorrência serão preservados em razão da natureza do caso. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.