Master pagou milhões a advogado que gravitava entre poderosos no Senado
Dados em poder da PF revelam pagamentos de 30 milhões de reais a interlocutor conhecido por suas relações com Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre
Um advogado muito ligado ao agora ministro do TCU Rodrigo Pacheco e ao chefe do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu pelo menos 30 milhões de reais do Banco Master ao longo do mandato de Pacheco como presidente do Legislativo.
Segundo interlocutores da investigação na Polícia Federal, o advogado — o Radar preservou o nome para não prejudicar futuras apurações — negociava textos de emendas parlamentares a projetos em discussão no Senado e atuava em favor do banqueiro também no STF.
O caso é mais um na fila de potenciais investigações que seguem barradas na falta de interesse da PGR em ouvir as confissões do banqueiro, que está preso desde março em Brasília.