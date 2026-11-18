Mário Gomes foi condenado a pagar uma taxa por ter ocupado de forma irregular sua antiga mansão no Joá, Zona Sudoeste do Rio, entre 2011 e 2024. Documentos obtidos com exclusividade pela coluna GENTE apontam que o ator e sua esposa, Raquel Palma, moraram de forma indevida no imóvel por mais de dez anos, já que a mansão foi arrematada em leilão por uma associação. A sentença não determina um valor fixo para o pagamento, mas aponta que a taxa deve ser equivalente ao aluguel de mercado.

De acordo com a sentença proferida pela magistrada Admara Falante Schneider, Mário e Raquel passaram treze anos “sem qualquer contraprestação, deixando de adimplir tributos e encargos condominiais, além de impedir o uso e fruição do bem”. Por isso, os dois também foram sentenciados a arcar com todos os débitos do local, como IPTU, taxas condominiais, taxas de ocupação, etc., até setembro de 2024.

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Outrora um dos mais célebres atores da teledramaturgia nacional, Mário Gomes se afastou das novelas em 2018, após uma participação especial em Tempo de Amar. Investindo em uma carreira política, o ator concorreu a deputado estadual em 2022, vereador do Rio em 2024 e deputado federal em 2026, sem obter sucesso em nenhuma das três tentativas.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Em meio a tudo isso, o ator sofreu com dificuldades financeiras e chegou a pedir doações para seguidores em redes sociais. “Esse ano perdi todo meu dinheiro. Achei que ia dar, e tal… Mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores falando para eu fazer uma vaquinha pedindo 10 reais de cada um. R$ 10 não digo, mas qualquer quantia”, disse Mário, que revelou estar com escassez de renda até para comprar alimentos.

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