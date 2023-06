Marinha resgata com vida cinco vítimas de naufrágio em SC

A Marinha informou neste domingo, 18, que foram encontrados com vida cinco dos oito tripulantes do barco identificado como “BP Safadi Seif”, que naufragou na sexta-feira, 16, no litoral sul de Santa Catarina, após a passagem de um ciclone extratropical pela região. Os sobreviventes foram localizados em uma balsa de salvamento, por volta das 22h deste sábado, 17.

Em nota emitida pela Marinha, o órgão informou que os tripulantes estão “em bom estado de saúde” e reforçou que mantém as buscas por outros três desaparecidos. O naufrágio aconteceu nas proximidades da Ilha do Coral, a 45 minutos de Garopaba (SC), região onde o último sinal do barco pesqueiro foi detectado.

A Capitania dos Portos de Santa Catarina vai instaurar inquérito administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis.