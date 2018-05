Marinha alerta para ‘intenso ciclone extratropical’ na costa do Brasil

A Marinha do Brasil emitiu nesta sexta-feira, 18, um alerta para a formação de um “intenso ciclone extratropical”, com ondas de até 8 metros de altura em alto-mar, nos litorais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entre sábado, 19, e domingo, 20.

O ciclone extratropical (que tem esse nome porque se forma fora das regiões tropicais, geralmente no oceano, próximo à Argentina e ao Uruguai) pode causar chuvas fortes, rajadas de vento de até 100 km/h e aumento da agitação marítima, com elevação do nível das águas.

“É esperada a formação de um intenso ciclone extratropical, associado a uma frente fria”, afirma comunicado do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), que acrescenta: “A persistência do centro de baixa pressão, com ventos entre 30 e 40 nós (55 a 74 km/h) junto à costa, poderá provocar o aumento da altura das ondas em alto-mar, podendo atingir até 8 metros ao largo do estado do Rio Grande do Sul e 5 metros ao largo dos estados de Santa Catarina até o Rio de Janeiro”.

A Marinha informa, ainda, que “há condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de sul a leste de 2,5 a 3,5 metros de altura entre Chuí (RS) e Laguna (SC) a partir da manhã de sábado e ondas de sudoeste a sudeste entre 2,5 e 3,0 metros de altura entre Laguna (SC) e Arraial do Cabo (RJ) a partir da madrugada de domingo”. De acordo com o órgão, “essas condições poderão persistir até a manhã do dia 22 de maio”.