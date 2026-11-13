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Brasil

Margareth Dalcolmo assume novo curso de Medicina da PUC-Rio

Médica participa de novo capítulo da universidade, que recebeu autorização do MEC para abrir graduação em 2027

Por Giovanna Fraguito 13 nov 2026, 11h29
Mulher de meia-idade, cabelos castanhos curtos e ondulados, óculos de armação azul e laranja, brincos de pérola, vestindo jaleco branco sobre blusa amarela, sorrindo levemente para a câmera em fundo bege
Médica e pesquisadora Margareth Dalcolmo  (Reprodução/Divulgação)
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Margareth Dalcolmo assume novo curso de Medicina da PUC-Rio Priorize VEJA no Google

A médica e pesquisadora Margareth Dalcolmo, um dos nomes que ganharam projeção nacional durante a pandemia de Covid-19, está à frente do Departamento de Medicina da PUC-Rio, que acaba de receber autorização do Ministério da Educação (MEC) para oferecer sua primeira graduação na área. O curso, previsto para começar no primeiro semestre de 2027, conquistou nota máxima (5) na avaliação do órgão. Pesquisadora da Fiocruz e membro titular da Academia Nacional de Medicina, Margareth integra o projeto que marca uma nova etapa na trajetória da universidade, que já atua há mais de 70 anos na formação médica por meio de cursos de pós-graduação.

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A nova graduação terá duração de seis anos e uma proposta que combina formação humanística e inovação tecnológica. Um dos principais diferenciais será a presença da inteligência artificial na matriz curricular em sete dos oito primeiros períodos. “Estamos realizando um sonho construído ao longo de muitos anos e que agora se concretiza com a autorização do MEC”, afirmou o reitor da PUC-Rio, Anderson Antonio Pedroso.

Além disso, a formação prática será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que disponibilizou 836 leitos da rede pública para as atividades acadêmicas, incluindo hospitais como Miguel Couto, Hospital Jesus e Ronaldo Gazzola. A universidade também oferecerá bolsas sociais de até 100% e prevê a abertura das inscrições para o vestibular ainda nesta sexta-feira, 13.

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