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Brasil

Márcio Canella trazia ‘risco concreto à ordem pública’, diz Moraes ao decretar prisão

Ministro do STF afirmou que ex-prefeito de Belford Roxo ocupa 'posição de liderança político-institucional' em suposta organização criminosa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h56 | Atualizado em 15 out 2026, 11h03
Homem calvo, de terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, veste uma toga preta e gesticula com a mão esquerda aberta, sentado em uma cadeira de couro caramelo. Ele está em um ambiente formal, com um microfone à frente e um notebook prateado sobre a mesa. Sua expressão é séria, com o olhar direcionado para a direita.
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Alejandro Zambrana/STF)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) tinha uma “posição de liderança político-institucional” em uma suposta organização criminosa que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro.

Para o ministro, existia um “risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à própria eficácia da persecução penal”, o que motivou a prisão preventiva de Canella, cumprida nesta quinta-feira pela Polícia Federal, na oitava fase da Operação Unha e Carne.

“A posição de liderança político-institucional atribuída a Márcio Correia de Oliveira, associada aos indícios de recebimento de vantagens indevidas, à influência exercida sobre agentes públicos e à permanência dos vínculos identificados nas provas mais recentes da investigação, demonstra risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à própria eficácia da persecução penal”, justificou o ministro.

Segundo Moraes, a investigação da PF demonstrou que Canella não era apenas um “beneficiário eventual das atividades ilícitas investigadas” e atuava como “elo entre agentes públicos e os operadores da estrutura econômica constituída pelos postos de combustíveis, exercendo influência sobre decisões estratégicas e contribuindo para a proteção dos interesses do grupo”.

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