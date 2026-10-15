Márcio Canella trazia ‘risco concreto à ordem pública’, diz Moraes ao decretar prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) tinha uma “posição de liderança político-institucional” em uma suposta organização criminosa que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro.

Para o ministro, existia um “risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à própria eficácia da persecução penal”, o que motivou a prisão preventiva de Canella, cumprida nesta quinta-feira pela Polícia Federal, na oitava fase da Operação Unha e Carne.

“A posição de liderança político-institucional atribuída a Márcio Correia de Oliveira, associada aos indícios de recebimento de vantagens indevidas, à influência exercida sobre agentes públicos e à permanência dos vínculos identificados nas provas mais recentes da investigação, demonstra risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à própria eficácia da persecução penal”, justificou o ministro.

Segundo Moraes, a investigação da PF demonstrou que Canella não era apenas um “beneficiário eventual das atividades ilícitas investigadas” e atuava como “elo entre agentes públicos e os operadores da estrutura econômica constituída pelos postos de combustíveis, exercendo influência sobre decisões estratégicas e contribuindo para a proteção dos interesses do grupo”.